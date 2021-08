Les Rolling Stones ne comptent pas s’arrêter après la mort de Charlie Watts

La mort de Charlie Watts intervient au moment où le groupe s’apprêtait à reprendre la route avec le "No Filter Tour", entamé en septembre 2017 et dont les dernières dates aux États-Unis avaient été repoussées en raison de l’apparition de la pandémie de Covid-19.

Début août, les Rolling Stones avaient annoncé leur intention de se produire sans leur illustre batteur, affaibli par une opération chirurgicale, et son remplacement par Steve Jordan, 64 ans, un vieil ami du groupe qui a joué avec Stevie Wonder, Joe Cocker ou encore John Mayer et qui fut membre du projet solo de Keith Richards, les X-pensive Winos.

Si les membres survivants des Stones n’ont pas encore communiqué officiellement sur la reprise de leurs activités, la presse britannique laisse entendre qu’ils n’ont pas du tout l’intention de raccrocher les guitares, au contraire. Et qu’ils remonteront sur scène dès le 26 septembre prochain à Saint-Louis, dans le Missouri.

"Le groupe veut faire de ce concert une célébration de la vie de Charlie", indique un proche au tabloïd The Sun. "Il était comme un frère pour eux et ils savent qu’il aurait détesté qu’ils annulent des dates à cause de lui. Charlie leur avait donné sa bénédiction pour qu’ils continuent à tourner après son opération. Et ils vont honorer son souhait."