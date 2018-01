Les Tuche débarquent à l'Elysée !

Après nous avoir fait rire à Monaco puis aux Etats-Unis, la famille Tuche revient en France. Pour ce troisième volet, Jeff, Cathy et ses enfants envahissent l'Elysée. Il n'en a peut-être pas l'étoffe et pourtant, Jeff Tuche sera élu avec 57% des voix. C'est donc un président loufoque, épaulé par une famille déjantée, qui gouvernera la France. Peut-être, un petit clin d’œil à la situation politique actuelle de certains pays ? On ne sait pas. En tout cas, la formule plaît toujours autant. « Les Tuche 3 » sort en salles ce mercredi 31 janvier.



