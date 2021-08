"Let’s go" : les chanteurs Wejdene et Tayc fouleront le parquet de "Danse avec les stars"

NOUVEAUX VENUS - Les deux artistes, plébiscités par la jeune génération, ont officialisé leur participation à la prochaine saison du concours de danse de TF1.

Leur rentrée sera sportive ou ne sera pas. Wejdene et Tayc rejoignent l’actrice Lucie Lucas dans la saison 11 de "Danse avec les stars". Leur participation a été officialisée par TF1 ce lundi 2 août, signe que le retour du concours de danse à l’antenne se précise après un an d’arrêt forcé par la crise sanitaire. Les deux chanteurs permettront de rajeunir un peu plus le public d’un programme qui fête ses 10 ans cette année.

Une saison 11 sans Jean-Marc Généreux

"Let’s go", a tweeté Wejdene, qui s’est fait un prénom avec le tube "Anissa". Propulsé par TikTok, le morceau a fait de l’adolescente et de ses fautes de français le phénomène du premier confinement. "À 16 ans, j'ai fait danser toute la France", s’enorgueillissait auprès de LCI celle qui devra désormais apprendre à maîtriser des chorégraphies plus compliquées que celles que s’amusent à reproduire les utilisateurs du réseau social qui a fait d’elle une star. Elle pourra déjà se vanter d’être entrée dans l’histoire du programme avant même d’avoir rencontré son partenaire. Car elle devient, à 17 ans, la plus jeune participante de l’émission.

Lui aussi a profité du confinement pour mettre les bouchées doubles. Comme Wejdene, Tayc (prononcez Taykee) a fait danser une partie de la France avec son Afrolov – musique mêlant la romance du R&B aux sonorités africaines. Si son nom ne vous dit rien, sachez que ses clips cumulent plus de 465 millions de vues sur YouTube, où il est suivi par plus de 1,34 million de personnes. Ils sont plus de 3 millions à l’écouter chaque mois sur Spotify. Son single "Le Temps" a même été le plus streamé en 24 heures sur la plateforme dès sa sortie, devançant les rappeurs SCH et Booba. Il figurait parmi les révélations francophones nommées aux NRJ Music Awards l’an dernier. Et quelle meilleure préparation à sa tournée des Zéniths, qu'il démarre le 5 novembre, qu'une participation à "Danse avec les stars" ?

La prochaine saison de l'émission sera marquée par une nouveauté majeure, avec un changement dans le jury : présent depuis le début de l'aventure, le Québécois Jean-Marc Généreux a quitté TF1 pour France 2 l'été dernier. "Émotionnellement, c'est difficile de quitter tout ça. Mais c'est un nouveau départ", confessait à l'époque le fantasque danseur, dans les colonnes du Parisien. La production n'a pas encore communiqué le nom de son remplaçant. Mais ses "j'achète !" manqueront sans aucun doute aux téléspectateurs.

Delphine DE FREITAS

