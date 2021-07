Qui est Leyna Bloom, la première star transgenre en couverture de "Sports Illustrated" ?

Vu d’ici, l’édition estivale du magazine Sports Illustrated a longtemps été perçue comme le temple de la bimbo blonde en bikini, aguichant le lecteur mâle dans des poses lascives au bord d’une plage du Pacifique. Une époque révolue puisque les trois nouvelles couvertures qui viennent d’être dévoilées mettent toutes en scène des femmes de couleur... et pour la première fois une personnalité transgenre. Outre la championne de tennis Naomi Osaka et la rappeuse Meghan Thee Stallion, c’est le mannequin Leyna Bloom, 27 ans, qui entre ainsi dans l’Histoire de la revue.

Née d’une mère philippine et d’un père afro-américain, Leyna Bloom a vécu une enfance tumultueuse entre racisme, homophobie et transphobie. À l’âge de 14 ans, cette passionnée de danse est admise à la Chicago Academy for the Arts. Mais l’établissement ne la laisse pas se produire en tant que femme, estimant qu’elle a bénéficié d’une bourse réservée aux hommes. Elle quitte alors sa ville de naissance pour s’installer à New York.