"Liberté, égalité, Mbappé" : le groupe LEJ célèbre les Bleus

Les joueurs de l'Equipe de France ont été salués par les artistes après leur victoire en finale du Mondial. Les trois chanteuses du groupe LEJ ont notamment sorti lundi soir un single fédérateur intitulé "Liberté, égalité, Mbappé" sur les réseaux sociaux. En fervente supportrice des Bleus, Anne Peichert, dite Louane, a également regardé le match avec son public dimanche. A 21 ans, la jeune artiste a déjà vendu plus d'1,3 million d'albums et a été récompensée d'un César pour son rôle dans le film "La Famille Bélier" et d'une Victoire de la musique pour son album "Chambre 12". Après le succès de son deuxième album sorti en décembre dernier, elle enchaîne les festivals cet été.



Ce mardi 17 juillet 2018, Karima Charni, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle des artistes fans des Bleus. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.