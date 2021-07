Lieu, invités, organisation : tout ce qu'il faut savoir sur le mariage grandiose de Nabilla et Thomas

C'est l'événement people du jour. Nabilla et Thomas, qui s'étaient marié civilement et en petit comité à Londres en 2019, vont se dire oui pour la deuxième fois au cours d'une cérémonie qui s'annonce grandiose. Et pour cause, la maman et le papa de Milann ont choisi de célébrer leur amour au Château de Chantilly devant les caméras d'Amazon Prime qui diffusera les images de la fête. "Un film va se tourner en effet au mois de juillet avec Nabilla. Absolument", avait confirmé sur Europe 1 Christophe Tardieu, le vice-président du Domaine de Chantilly et secrétaire général de France Télévisions

Le couple qui a posé ses bagages à Chantilly il y a quelques jours, n'a rien dévoilé sur les détails de la fête. On sait juste qu'ils sont à fond dans l'organisation. "C'est très compliqué que ce soit pour la nourriture, les installations, le lieu... tout est compliqué", confiait Thomas dans sa story Snapchat le 30 juin. "Ça fait bientôt six mois qu’on est dessus pour que ce soit bien. On est sur les finitions, mais c’est un casse-tête !".