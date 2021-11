Angot, MBougar Sarr, Chalandon ou Dalembert… Qui remportera le prix Goncourt 2021 ?

Qui touchera au Graal ce mercredi ? Un an après avoir primé à distance Hervé Le Tellier pour L’Anomalie, un livre qui s’est vendu à plus d’1 million d’exemplaires depuis, le jury du Prix Goncourt dévoilera ce mercredi à 12h45 le nom du lauréat 2021 depuis le célèbre restaurant Drouant, à Paris. Ils sont encore quatre en lice, aussi différents qu’inspirés…

C’est la plus médiatique des quatre. Pas la moins controversée non plus. Reste qu’avec Le voyage à l’est (Flammarion), Christine Angot, 62 ans, fait l’unanimité comme jamais. Elle y raconte l’inceste dont elle a été victime, thème central de son œuvre, dans un style plus fluide que par le passé mais sans rien perdre de la rage qui l’anime.