"Millénium" : une romancière devrait prendre les commandes de la saga littéraire

COME-BACK - Phénomène mondial, la saga littéraire "Millénium" va se prolonger avec trois nouveaux romans. Après Stieg Larsson, l’auteur de la trilogie d’origine, puis David Lagercrantz, c’est une femme qui aurait les faveurs de l’éditeur Polaris.

Avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, la saga Millénium est une véritable poule aux œufs d’or. Deux ans après le sixième opus, La Fille qui devait mourir, l’éditeur suédois Polaris vient d’annoncer avoir obtenu les droits de trois nouveaux romans mettant en scène les enquêteurs du journaliste d’investigation Mikael Blomkvist et de la hackeuse Lisbeth Salander. "Porter plus loin cette histoire profondément aimée est non seulement exaltant et honorant, mais aussi exigeant", a déclaré son directeur de la publication, Jonas Axelsson. "J'espère qu'il s'agira d'une femme, j'en sais évidemment un peu plus, mais je vais devoir faire patienter tout le monde", a déclaré pour sa part la représentante de la famille Larsson, Magdalena Hedlund. En France, tous les romans ont été publiés chez Actes Noirs.

Une saga aussi populaire que sulfureuse

Millénium, c’est d’abord l’œuvre de Stieg Larsson, un journaliste décédé en 2004 d’une suite cardiaque après avoir vendu les droits de ses trois premiers manuscrits. Publié l’année suivante, le premier volet intitulé Les hommes qui n’aimaient pas les femmes est un carton planétaire qui donne un coup de projecteur au polar scandinave. Suivront La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette et La Reine dans le palais des courants d'air dont les intrigues dévoilent la face sombre de la société suédoise. Ce succès d’édition se double d’un feuilleton judiciaire sulfureux. N’étant pas mariée à Stieg Larsson, sa compagne Eva Gabrielsson sera exclue du partage des droits, détenus exclusivement Erland et Joakim Larsson, le père et le frère de l’écrivain. Elle affirmera toutefois disposer d’un début de manuscrit qui ne sera finalement jamais achevé.

Les ayants droits et l’éditeur de la saga confieront l’écriture d’une nouvelle trilogie à David Lagercrantz, un journaliste célèbre pour avoir mis en forme la biographie à succès du footballeur Zlatan Ibrahimovic. Sorti en 2015, le premier tome, intitulé Ce qui ne me tue pas, ne fait pas l’unanimité, mais le succès est de nouveau au rendez-vous et se prolonge avec La Fille qui rendait coup pour coup (2017) et La fille qui devait mourir (2019). "Pour moi, c'est terminé. J’en suis absolument certain. Millénium a représenté le grand frisson de ma vie, à la fois une énorme pression et un énorme plaisir. Mais j’ai besoin d’avancer", confiait à l'époque l’auteur au podcast Les Gens Qui Lisent Sont Plus Heureux. "Si ça doit continuer sans moi, j’aimerais bien que ce soit une femme. Ce serait intéressant de voir comment elle ferait évoluer Lisbeth."

Le souhait de David Lagercrantz semble donc devoir s’exaucer. Reste à connaître l’identité de la romancière qui a été approchée par l’éditeur. Les plumes féminines ne manquent dans l’univers du polar suédois. On pense bien évidemment à Camilla Lackberg, même si elle possède déjà ses personnages récurrents. Pourquoi pas l’ancienne journaliste Lisa Marklung, ou sa consœur Karin Alvtegen, auteur de plusieurs thrillers psychologiques dotés de personnages féminins forts comme Trahie et Ténébreuses ?

Une série en préparation pour Amazon

Le retour de Millénium ne manquera pas d’intéresser les producteurs. On se rappelle que la première trilogie a fait l’objet d’une adaptation en minisérie en 2010 avec les comédiens Noomi Rapace et le regretté Michael Nygvist. À Hollywood, David Fincher a porté à l’écran le premier tome avec Daniel Craig et Rooney Mara en 2011, avant de renoncer à réaliser les deux suivants à la suite d'un désaccord avec le studio Sony Pictures. Fede Alvarez a ensuite réalisé Ce qui ne me tue pas d’après le premier tome de David Lagercrantz en 2018, avec Claire Foy dans le rôle de Lisbeth. Un ratage total et un échec au box-office. En mai 2020, Amazon a annoncé son intention de relancer la saga sous la forme d'une série, en se focalisant sur le personnage de Lisbeth Salander. Porté par Left Bank Pictures, la société de production de The Crown, le projet pourrait être indépendant des nouveaux livres à venir.

Jérôme Vermelin

