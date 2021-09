Rentrée littéraire : la bienveillance, thème central des livres jeunesse

"On doit se demander si son voisin va bien aujourd'hui", explique ainsi la libraire. Une qualité que les auteurs cherchent à transmettre à leurs lecteurs à travers des héros et des héroïnes auxquels ils pourraient s'identifier.

"J’aime beaucoup écrire sur les personnages un peu différents, un peu en dehors de la norme, c’est ce qui m’intéresse et c’est aussi l’enfant que j’ai été", assure Antoine Dole dans la vidéo en tête de cet article, ajoutant, "je pense beaucoup à l’enfant que j’ai été, au discours que j’aurais aimé entendre, à la force que j’aurais aimé recevoir et je trouve que les héros sont vraiment là pour ça."

C'est le cas de l'écrivain et scénariste Antoine Dole, plus connu sous le pseudonyme de Mr. Tan, pour sa série Mortelle Adèle. Cette année, il sort un nouvel album dont l'héroïne est Kate Moche. À travers son histoire, l'écrivain tente d'inciter les plus jeunes à accepter les différences.

C'est également en créant des personnages attachants pour les lecteurs et les lectrices que les maisons d'édition cherchent à pérenniser cette pratique chez les plus jeunes. "Quand la couverture accroche suffisamment et qu’on a plaisir à entrer dans le livre et ne plus avoir envie d’en sortir, ça veut dire que c’est un bon livre et ça veut dire qu’on a réussi notre coup, ça donne envie aux enfants d’en lire d’autres", souligne ainsi Isabelle Péhourticq, directrice éditoriale aux éditions Acte Sud Junior.

Un pari qui se relève gagnant puisque l'édition jeunesse se porte bien. L'an dernier, ce sont près de 70 millions de livres qui ont été vendus.