Livres, films et séries : Barack Obama dresse la liste de ses coups de cœur 2020

L'icône américaine est en effet désormais un auteur (Une terre promise, publié chez Fayard le 17 novembre dernier) mais n'en reste pas moins un lecteur assidu. Ainsi, il apprécie partager chaque année les romans qui l'ont envouté auprès de sa fidèle communauté virtuelle. "Je commencerai par partager mes livres préférés de cette année en omettant délibérément ce que je pense être un assez bon livre - Une terre promise - d'un certain 44e président", plaisante-t-il sur la Toile.

De L'autre moitié de soi de Brit Bennett, un roman sur la question de l'identité afro-américaine, à The splendid and the vile de Erik Larson, un roman historique et biographique sur Winston Churchill, il y en a pour tous les goûts. "J'espère que vous apprécierez lire ces livres autant que moi", s'exclame-t-il. À condition de lire en anglais. Le cas échéant, les lecteurs francophones devront prendre leur mal en patience et attendre la traduction de bon nombre d'entre eux.

Des sorties en France sont prévues courant 2021 : Affamée de Raven Leilani (en février au Cherche Midi), L'hôtel de verre d'Emily St. John Mande (en mars chez Rivages) et Long Bright de Liz Moore (en avril chez Buchet-Chastel).