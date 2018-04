Loi "asile et immigration" : le producteur de "120 battements par minute" snobe l'invitation de Macron à dîner

Ce dîner de l'Elysée doit réunir plus d'une centaine de personnalités du cinéma dont des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, des distributeurs avant le Festival de Cannes qui se déroulera du 8 au 19 mai prochains. Parmi les invités du chef de l'Etat figurent les comédiens Jeanne Balibar, Monica Bellucci, Sandrine Kiberlain, Virginie Ledoyen, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel et Leïla Bekhti, les acteurs et réalisateurs Mathieu Amalric, Emmanuelle Bercot, Guillaume Canet, Catherine Corsini et Guillaume Gallienne, le réalisateur Gérard Krawczyk et les producteurs Alain Terzian, Dominique Besnehard et Jérôme Seydoux ainsi que la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte.





A l'image de l'événement organisé en mars dernier, à l'occasion de La Fashion Week, l'objectif de cet événement est de "montrer le dynamisme de la France en terme de création et son attractivité dans l’environnement industriel mondial du secteur" et le chef de l'Etat souhaite aussi "promouvoir le rôle très particulier que la France joue, en particulier à travers ses festivals, comme pivot de la création cinématographique mondiale", a indiqué l'entourage du chef de l'Etat.