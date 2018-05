Lorie, de retour sur scène à l'Olympia

Lorie revient sur scène, le 31 mai 2018 à l'Olympia. La star des années 2000 a vendu plus de huit millions d'albums. Bien qu'elle chante chaque année avec les Enfoirés, ce sera, pour la comédienne et chanteuse, un retour sur scène, dix ans après son dernier concert. Pour Lorie Pester, durement formée au patinage artistique dès l'âge de six ans, elle se sent libre avec la chanson et le théâtre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.