Louane commence une nouvelle tournée française

Artiste populaire suivie par les petits comme les grands, Louane entame une tournée dans tout le pays. C'est avec son nouvel album composé de chansons plus mélancoliques qu'elle part à la rencontre de son public. Depuis ses débuts à The Voice, elle a conquis son auditoire par sa simplicité, son timbre et sa passion. En cinq ans de carrière, elle est devenue une pro de la scène et a acquis une certaine maturité. Et ça, son public le ressent.