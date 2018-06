Luc Barruet : "Les jeunes, c'est l'âme de ce festival (Solidays)"

En 20 ans, Solidays a accueilli 2,8 millions de festivaliers, distribué 1,6 millions de préservatifs et récolté 25 millions d'euros en faveur des associations de lutte contre le Sida. Le festival démarre ce vendredi et prend fin dimanche à l'Hippodrome de Longchamp, à Paris. Outre les 80 concerts prévus avec plusieurs artistes, débats, expositions et conférences seront également au rendez-vous. Antoine de Caune et Luc Barruet, président d'honneur et directeur-fondateur de l'association Solidarité Sida, sont notamment fiers de contribuer à cette cause et des avancées de la lutte contre du virus grâce au festival. Découvrez en images les autres programmes de ce week-end.



