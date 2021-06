"Luca" : le doux voyage italien de Pixar donne des envies d’ailleurs

ON ADORE - Pour son premier long métrage d’animation, Enrico Casarosa nous emmène sur les terres de son enfance où deux petits monstres marins découvrent la vie humaine. Un tendre récit d’amitié à découvrir dès ce vendredi 18 juin sur Disney+.

L’embarquement est immédiat. Le générique se lance à peine que déjà la musique nous transporte de l’autre côté des Alpes. Les studios Pixar goûtent à la Dolce Vita en s’installant pour la première fois en Italie avec Luca, un conte plein de poésie qui voit deux petits monstres marins tenter de s’acclimater à la vie humaine sans jamais rien dévoiler de leur identité. Un peu comme si La Petite sirène avait grandi au large de la Riviera italienne. Alors que ses parents lui avaient interdit de s’approcher de la surface, Luca finit par se retrouver sur la terre ferme où il fait la connaissance de son semblable Alberto. Le début d’une aventure complètement folle qui va consolider leur amitié naissante.

Le réalisateur italien Enrico Casarosa n’a pas été chercher bien loin l’inspiration pour mettre en scène cette relation en construction entre deux personnalités que tout oppose. "J’ai pensé à mon enfance avec mon meilleur ami à Gênes. On avait la chance de pouvoir prendre le train, nos petits scooters et profiter de l’été sur la Riviera. Nous étions très différents. J’étais timide et il m’a mis au défi de bien des façons", se souvient pour LCI celui qui voulait "vraiment parler de ces amitiés qui vous aident à poursuivre vos rêves et faire ce que vous voulez vraiment". Luca, c’est un peu lui. Un introverti qui "doit se libérer de ses angoisses".

"Silenzio Bruno !", le cri de ralliement pour évacuer ses peurs

Tout au long du film, Alberto encourage Luca à prendre confiance en lui avec le cri de ralliement "Silenzio Bruno !". Comme pour personnifier les peurs qui l’empêchent d’avancer. "C’est une manière rapide d’expliquer ça aux enfants. Moins on a de Bruno dans nos têtes, mieux c’est pour nous. On s’excuse bien sûr auprès de tous les Bruno du monde", sourit la productrice Andrea Warren. Enrico Casarosa confesse avoir lui aussi dû chasser ses propres Bruno au moment de la confection de Luca, son premier long-métrage en tant que réalisateur. Nommé aux Oscars pour le court-métrage La Luna en 2012, il a collaboré à Ratatouille, Là-haut et Coco chez Pixar qui l’a laissé naviguer dans son Italie natale.

Conçu entièrement à distance à cause de la pandémie, Luca est sans doute l’un des Pixar qui appelle le plus à l’évasion. Son récit est aussi simple que son animation est travaillée. Les transformations des deux petits monstres marins au moindre contact avec l’eau sont aussi réussies qu’un coup de baguette magique de la Marraine la bonne fée. Le film constitue une échappatoire parfaite, un passeport vers une région aux paysages de carte postale. Enrico Casarosa loue "la situation géographique folle" des Cinque Terre, dans le Nord de l’Italie. "Ces villes donnent l’impression d’être des créatures qui sortent de la mer et qui s’accrochent aux rochers pour rester en vie. Elles sont figées dans le temps", analyse le réalisateur qui a reproduit tous les petits détails du quotidien. Les enfants qui jouent au football sur la place du village alors que c’est interdit, les femmes âgées qui passent leur journée à peler des légumes en papotant ou encore l’arrogant de service qui se pavane sur son Vespa rouge.

"Lettre d’amour à ces petits villes italiennes", Luca est aussi un hommage au maître Marcello Mastroianni. Alberto a hérité d’une photo de l’acteur italien dans Divorce à l’italienne, d’un mouvement des lèvres qu’il a dans le même film, ainsi que d'une référence au film Le Pigeon. "Il faut vraiment avoir l’œil pour le remarquer mais j’adore ces petites choses", reconnaît Enrico Casarosa, "très excité" de voir Chiara Mastroianni, la fille de la légende italienne, participer à son film. La comédienne prête sa voix à la mère de Luca dans la version française. "On s’est parlé sur Zoom il y a quelques semaines et, mon dieu, j’avais tellement de questions pour elle. Elle a bien voulu me raconter les étés passés avec son père sur les plateaux de tournage avec Fellini", glisse-t-il encore ému. Quel dommage, comme pour Raya et le dernier dragon, de ne pouvoir s'évader devant ce très joli film d'animation depuis une salle de cinéma...

>> Luca, avec la voix de Chiara Mastroianni - disponible dès le 18 juin sur Disney+

Delphine DE FREITAS

