Lucas, le dixième arrière-petit-enfant d’Elizabeth II, est né "sur le sol de la salle de bain"

Les réunions de famille chez les Windsor se feront désormais avec un membre de plus. Zara Tindall, la fille de la princesse Anne et petite-fille de la reine Elizabeth II, âgée de 39 ans, a donné naissance à son troisième enfant ce dimanche. Une arrivée annoncée par son époux, l’ex-rugbyman Mike Tindall, lors de son intervention dans le podcast "The Good, the Bad and the Rugby" consacré au ballon ovale.

"Ça a été un week-end fou, n’est-ce pas ?", commente-t-il à propos des matchs du tournoi des VI Nations dont la victoire sur le fil de la France face au Pays de Galles samedi. "Dimanche a été encore meilleur parce qu’un petit garçon est arrivé dans notre maison", poursuit-il tout sourire.