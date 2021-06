Lucie Lucas, la star de la série "Clem", pose nue pour défendre l’agriculture bio

Depuis, fleurissent sur Twitter les photos d'agriculteurs et d'agricultrices dans le plus simple appareil, préservant simplement leur intimité par des pancartes ou un peu de paille. Ces photos ont été épinglées ce mercredi à Paris entre des arbres de l'esplanade des Invalides, où avait lieu le rassemblement.

Dans un message accompagnant son cliché, Lucie Lucas dénonce "des renoncements irresponsables pour l’emploi agricole, l’environnement et la prise en compte des attentes sociétales". "Résultat des courses : les agriculteurs qui ont choisi un modèle agricole sans pesticide ni engrais de synthèse (et qui améliorent tous les jours la biodiversité, le climat et la santé) vont perdre en moyenne 132 euros par hectare et par an, c’est-à-dire en moyenne 66% de leurs aides !"

C’est ce chiffre qui apparaît sur la pancarte que la comédienne tient au-dessus d’elle, un témoignage supplémentaire de son implication pour l’environnement. Lucie Lucas, 35 ans, a en effet quitté Paris pour aller vivre avec sa famille dans une ferme écologique en Bretagne. Le mois dernier, sa candidature aux élections régionales des 20 et 27 juin prochain a été annoncée sur la liste Bretagne ma vie.