Lucie : "On ne se voit plus revenir en arrière... On aimerait être sur scène encore longtemps"

Après leur buzz et leur album de reprises certifié double disque de platine en 2015, Lucie, Elisa et Juliette sont de retour. Les trois copines de Saint-Denis, qui forment le groupe LEJ, sortent leur premier album de composition "Poupées russes" ce vendredi. Les douze titres de ce disque composé à trois nous plongent dans une ambiance à la fois hip hop et trap. Par ailleurs, le groupe prévoit une tournée dans tout le pays et sera en concert à la Salle Pleyel, à Paris, le 26 octobre prochain.



