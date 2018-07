Lutetia : découvrez les trésors insoupçonnés du célèbre palace parisien

L'hôtel Lutetia, situé au boulevard Raspail à Paris, va prochainement pouvoir accueillir des nouveaux clients. Construit en 1910 par les frères Boucicaut, ce lieu chargé d'histoire était en travaux depuis quatre ans. Les rénovations ont permis d'une part de remettre à jour les trésors oubliés et d'autre part de remodeler le bâtiment. C'est notamment le cas d'une gigantesque fresque cachée par un centimètre de multiples couches de peinture, d'enduit et de toile de verre.



