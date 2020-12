M. Pokora et Christina Milian attendent leur deuxième enfant ensemble

Leur famille va encore s’agrandir. Moins d’un an après la naissance du petit Isaiah, M. Pokora, 35 ans, et Christina Milian, 39 ans, attendent un bébé pour 2021. Et c’est sur Instagram que le couple l’a annoncé à ses fans, ce jeudi soir, en postant des clichés du ventre arrondi de la jeune femme. Sur l’un d’eux, on peut même voir le chanteur l’embrasser sur une plage, face au coucher du soleil… So romantic, n’est-ce pas ?