"Ma belle-famille, Noël et moi" : une attachante comédie romantique à glisser sous le sapin

ON ADORE – Kristen Stewart se fait passer pour la coloc de sa petite amie qui n’a pas encore fait son coming-out à ses parents dans cette romance de Noël "feel-good" disponible en achat numérique. Pétillante, drôle et inspirante.

Oubliez votre énième revisionnage de Love Actually. Car un sérieux concurrent vient de débarquer dans la catégorie "film de Noël qu’on a envie de regarder encore et encore sans trop se lasser". De Ma belle-famille, Noël et moi, on ne regrette qu’une chose. Son titre français franchement lourdaud qui enlève toute la légèreté de sa version originale. Happiest season en VO – la plus heureuse des saisons –, le film de Clea DuVall vient redynamiser le genre très codifié et hétéronormé de la comédie romantique en plaçant un couple LGBT au premier plan. Harper (Mackenzie Davis) et Abby (Kristen Stewart) sont heureuses et amoureuses mais tout se complique quand la première invite la seconde à fêter Noël dans sa famille. Car ni ses parents ni ses sœurs ne savent qu’elle partage sa vie avec une femme.

Une tendre histoire d'amour qui met en avant la difficulté d'être soi

Alors forcément, les quiproquos s’enchaînent sur un scénario promis à un happy end. Mais on se laisse emporter par cette tendre histoire d’amour bien écrite qui met en avant la difficulté d’être soi, même au sein de son cercle familial le plus proche. Qu’on ait peur de faire son coming-out, de révéler que sa vie de couple n’est pas aussi rose que les apparences le laissent penser ou tout simplement de s’imposer au sein de sa fratrie. On rit beaucoup, on pleure un peu devant cette famille formidable portée par un casting idéalement choisi. Pour incarner ses héroïnes, la réalisatrice et scénariste Clea DuVall a fait confiance à Kristen Stewart et Mackenzie Davis, déjà irrésistible dans San Junipero, sans équivoque le plus bel épisode de Black Mirror qui mettait déjà en scène une romance lesbienne.

Mackenzie Davis et Kristen Stewart dans la comédie romantique "Ma belle-famille, Noël et moi". − Sony Entertainment

Mais c’est la star de Twilight qui ici surprend le plus. L’actrice américaine erre comme une émouvante âme en peine, placardisée par une compagne qui n’ose s’assumer. L’alchimie est autant palpable avec sa partenaire de jeu qu’avec Dan Lévy, qui incarne son meilleur ami gay dont chacune de ses prises de parole semblent sorties d'un manuel anti-patriarcat. Feel-good à souhait, Ma belle-famille, Noël et moi tombe à pic pour des fêtes de fin d'année où on n'aura qu'une envie : se déconnecter du monde pour mieux retrouver les siens. Sorti sur la plateforme Hulu aux Etats-Unis, le film sera accessible en VOD en France. Le cadeau idéal à glisser sous le sapin.

>> Ma belle-famille, Noël et moi de Clea DuVall, avec Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Dan Lévy, Alison Brie, Aubrey Plaza, Mary Steenburgen et Victor Garber. Disponible en achat digital depuis le 17 décembre, en VOD dès le 21 décembre et en DVD le 10 février.

Delphine DE FREITAS