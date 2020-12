Madonna se fait tatouer pour la première fois à l’âge de 62 ans

Les cheveux teints en rose, et bien évidemment masquée, la star échange avec le tatoueur East Iz avant de lui confier son poignet gauche pour y faire inscrire les lettres "L, R, D, M, S et E". Soient les initiales de ses six enfants : Lourdes, 24 ans, Rocco, 20 ans, David, 15 ans, Mercy, 14 ans, et les jumelles Stella et Estere, 8 ans.

"Inked for the very first time (Tatouée pour la toute première fois)", a écrit Madonna en légende de ces photos. Ses fans de la première heure n’auront pas manqué la référence à son tube mythique "Like a Virgin", dans lequel elle chante "Touched for the very first time (Touchée pour la toute première fois)".

Après avoir mis un terme prématuré à sa dernière tournée en raison de la pandémie de coronavirus, Madonna planche depuis plusieurs mois avec la scénariste Diablo Cody (Juno) sur l’écriture d’un biopic consacré à son incroyable carrière.