Maëlle, première gagnante de "The Voice"

A peine remise de ses émotions, Maëlle, 17 ans, vit ses premiers jours en tant que "plus belle voix de France". Le samedi 12 mai 2018, elle a remporté la finale du télé-crochet "The Voice". Alors ce lundi 14 mai, elle enchaîne les interviews, sous le regard bienveillant de son père. Pour une première fois, bien qu'impressionnée, la jeune fille semble bien gérer la situation. Pour rappel, Maëlle est la première femme à avoir gagné l'émission. Une fierté pour Tournus, la ville dont elle est originaire, mais surtout pour ses proches.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.