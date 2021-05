Magali éliminée de "Koh-Lanta" : "Depuis le premier jour, ma tête était mise à prix"

INTERVIEW – Elle quitte l’aventure au pire moment. Magali a été éliminée lors du dernier conseil de "Koh-Lanta : les armes secrètes", juste avant la finale. Un ultime rebondissement difficile à digérer.

Magali avait survécu à tout, ou presque. Sauvée par une arme secrète en début de saison, éliminée puis repêchée suite à la blessure de Gabin, la coach sportive, s’était hissée dans le top 7 de Koh-Lanta : les armes secrètes. Après avoir sauvée sa peau lors de l’épreuve d’immunité face à Flavio vendredi soir, elle a été évincée lors de l’ultime conseil, sans doute victime de ses relations plutôt fraiches avec les derniers aventuriers encore en lice. Cette élimination, elle est à fois prévisible et rageante, non ? Tout à fait ! Elle est rageante, elle est frustrante puisque je pars aux portes de l’épreuve d’orientation. Et prévisible oui puisque depuis le premier jour, ma tête était mise à prix. Ça a été difficile tout le temps et jusqu’au bout, je me devais d’être combative et obstinée pour aller le plus loin possible. La déception est-elle renforcée par le fait d’avoir sauvé votre peau in extremis lors de l’épreuve d’immunité face à Flavio… pour ensuite ne pas être récompensée ? Oui sauf qu’à ce stade-là, je ne m’attendais pas à être récompensée par les aventuriers qui restaient avec moi. Ils n’ont jamais voté au mérite, mais en fonction des affinités. Je savais à quoi m’attendre. Leur objectif final, c’était Arnaud, Jonathan, Maxine et Laure à l’orientation, avec accessoirement Lucie ou moi.

Pour certains, c’est un peu facile de faire oublier les stratégies en expliquant que je n’ai pas voulu m’intégrer. - Magali

En début d’aventure, une arme secrète vous a permis d’échapper à l’élimination. Cette fois, cette nouvelle règle vous est fatale… Oui parce que si Lucie ne m’avait pas empêché de voter, je pense que nous aurions pu nous retrouver à égalité. Après… Ce manque d’affinités avec les autres, vous l’expliquez comment ? Est-ce seulement une histoire de générations ? Je ne me l’explique pas. Ce sont eux qui ont créé ce manque d’affinités, ce fossé avec moi. Depuis le début, je suis passée du statut de "vieille espèce" à celui de "physiquement plus faible". Alors que je n’ai vraiment pas dénoté sur les épreuves physiques. J’ai fait le taf’ ! Ensuite il y a eu beaucoup de trahisons, y compris à mon encontre, et j’ai fait preuve de beaucoup de caractère et de calme pour m’intégrer au maximum. Pour certains, c’est un peu facile de faire oublier les stratégies en expliquant que je n’ai pas voulu m’intégrer. Disons que je n’étais pas dans les petits papiers…

Ecraser les autres pour exister, ce n’est pas du tout dans mon tempérament - Magali

Auriez-vous quand même pu en faire plus pour vous attirer les faveurs des autres ? Être un peu plus stratège en fait… Mais c’est sans être stratège ou hypocrite, je me rappelle qu’au tout début, quand Laure ne se sentait pas très bien, parce qu’elle doutait beaucoup, j’ai eu des discussions avec elle, je l’ai encouragée à se battre. On le voit dans les premiers épisodes. Ensuite, écraser les autres pour exister, ce n’est pas du tout dans mon tempérament, et je ne regrette pas de ne pas l’avoir fait parce que ça ne me ressemble pas du tout. Je pense que j’ai fait une belle aventure de cette manière et, si c’était à refaire, je ne changerais rien. Avec le recul, vous avez toujours des regrets ? Ou vous êtes heureuse de votre participation à Koh-Lanta ? Bien sûr que je suis heureuse d’avoir participé et fait ce parcours-là. Après c’est vrai que c’est un jeu où il faut faire preuve de stratégie, mais pour moi ça ne veut pas dire être sans limite et ne se mettre aucun garde-fou humainement. Tout n’est pas permis.

Déçue par Laure et Maxine

Pour vous certains parmi les finalistes ont franchi la ligne jaune dans ce domaine ? C’est sûr que quand on me regarde droit dans les yeux en disant qu’on n’a pas trahi quelqu’un comme Candice, je me pose des questions (en début de saison, Maxine et Laure ont fait croire à Candice qu’elle n’était pas en danger pour qu’elle ne joue pas son collier d’immunité au conseil – ndlr). J’ai pactisé plusieurs fois avec ces filles avec le petit doigt pour, au final, me faire trahir une ultime fois… ça va loin, quand même ! Donc vous ne partirez pas en vacances avec Maxine et Laure ? Disons que je ne mettrais pas ma main à couper pour elles !

Magali, vous aviez tenté votre chance à Koh-Lanta avant qu’un heureux événement vous empêche de participer… J’avais envoyé mon dossier d’inscription en 2003, c’est vrai, et j’ai appris quinze jours après que j’étais enceinte. Si bien que je n’ai pas donné suite. C’est ma fille qui, lors du confinement, l’an dernier, m’a encouragé à retenter ma chance. Jusqu’ici je donnais la priorité à son éducation, étant seule avec elle. Et c’est elle qui m’a dit : "Maman, maintenant j’ai 16 ans, je suis grande, je peux me débrouiller toute seule. Vas-y !". Allez-vous la coacher pour participer à Koh-Lanta dans quelques années ? Je peux vous dire que je n’ai pas besoin de la coacher ! Elle est à fond, elle est au taquet. Elle a même déjà calculé la date où elle pourrait envoyer son dossier de candidature à sa majorité en mars 2022. C’est tout vu !

Propos recueillis par Jérôme Vermelin

