Malik Bentalha : "Des fois, t'as soit des nounours... soit des trucs qui n'ont aucun sens, des draps de douze mètres"

Perdre le doudou de leur enfant est un véritable cauchemar pour les parents. C'est ainsi que dans "Le Doudou", un film réalisé par Philippe Mechelen et Julien Hervé, Kad Merad alias Michel placarde des affiches dans tout l'aéroport de Roissy pour trouver celui de sa fille et propose une récompense. Cette comédie, qui vire au film d'aventures, a notamment obtenu le Prix spécial du jury au dernier Festival de l'Alpe d'Huez.



