Mandy Moore, la star de "This Is Us", maman d'un petit garçon

Dans This Is us, elle est l'heureuse maman de triplés. Dans la vraie vie, Mandy Moore s'apprête à goûter aux joies de la maternité. La comédienne qui joue le rôle de Rebecca Pearson a accouché de son premier enfant. "Gus est arrivé ! Notre petit garçon chéri, August Harrison Goldsmith. Il s'est montré ponctuel et est arrivé à la date prévue, pour la plus grande joie de ses parents", a révélé la comédienne de 36 ans qui a opté pour un prénom visiblement dans l'air du temps puisque la princesse Eugénie a elle aussi donné naissance à un petit August, le 9 février dernier.

Désormais tout cela est de l'histoire ancienne et Mandy Moore va pouvoir pouponner tout comme Rebecca Pearson, le personnage qu'elle incarne depuis cinq ans dans This Is Us, série multirécompensée outre-Atlantique et adaptée en France par TF1. Lancée le 1er février dernier, Je te promets raconte donc l'histoire d'une famille sur plusieurs générations, mais à la sauce française. Et c'est Camille Lou (Le Bazar de la charité, Les Bracelets rouges) qui s'est glissée dans la peau de la mère de famille prête à tout pour ses proches, Florence Gallo.