C'est un chanteur à ne plus présenter. Il s'agit de Marc Lavoine, qui fait son grand retour sur la scène musicale. Après six ans d'absence, il a sorti son douzième album, le vendredi 25 mai 2018. Intitulé "Je reviens à toi", ce nouvel opus marque également ses 35 ans de carrière. Il sera en tournée dans tout le pays et passera par La Seine Musicale les 17 et 18 octobre 2018.