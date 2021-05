Marie Dal Zotto ("Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte") : "Aujourd'hui, je suis amoureuse et indépendante"

On la retrouve trois ans plus tard, alors qu'elle découvre le monde du travail et qu'elle rêve d'indépendance. Mais entre ses parents qui s'inquiètent et ses collègues qui ne lui font pas toujours confiance, les choses sont parfois compliquées pour Laura qui a décroché un job dans une radio. Alors que son cœur bat pour un animateur, elle voit réapparaître un ami d'enfance, lui aussi trisomique.

Marie Dal Zotto est une battante. Tout comme l'héroïne de la fiction de TF1 Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte, cette jeune comédienne trisomique a une force de caractère qui forge l'admiration. "La vie de Laura colle à peu près à la mienne parce que maintenant je travaille, je suis amoureuse et indépendante", explique la jeune femme de 32 ans, ravie de retrouver le personnage qui l'a révélée en 2017 sur TF1. Dans le premier volet de la fiction, Laura passait le bac, prouvant ainsi que tout est possible, même si on est porteur d'un handicap .

"C'est une fiction qui parle d'émotions fortes, d'amour, d'amitié et d'indépendance", résume la comédienne de 32 ans qui se qualifie comme "courageuse, malicieuse et fonceuse". Moquée durant son enfance, Marie Dal Zoto a trouvé son salut dans le théâtre. "Ça a été une sorte d'évasion, de soulagement", admet la jeune femme qui a désormais une vie bien remplie.

"Je travaille, je fais de l'entretien de locaux. Mais aussi du théâtre et du sport. Je suis engagée dans la vie associative et culturelle", poursuit Marie qui a également trouvé le grand amour. "Je suis très fière de lui. Il a 40 ans et ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et je ne compte pas me détacher de lui, il est trop précieux", lance la comédienne avec des étoiles dans les yeux.

Et quand on lui demande ce qu'il faudrait faire pour changer le regard des gens sur le handicap, elle répond sans hésiter. "Nous rencontrer, discuter avec nous et faire des choses ensemble. Pour qu'ils voient qu'on n'est pas si différents". En attendant de pouvoir tourner à nouveau, Marie Dal Zotto rêve de donner la réplique aux comédiens de Plus belle la vie. "C'est une série dont je suis passionnée. On peut tous se reconnaître dans les personnages. Moi, je me vois bien en Luna !".

Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte, lundi 10 mai à 21 h 05 sur TF1.