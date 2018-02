Marie-Paule Belle de retour à l'Olympia

Marie-Paule Belle est en première partie du concert de Serge Lama jusqu'au 14 février 2018, à l'Olympia. Sur scène, l'interprète de "La Parisienne" enchaîne succès et reprises. La chanteuse a de quoi séduire ses fans avec son énergie et son répertoire à la fois tendre et humoristique. Elle a su garder sa sincérité et son humilité qui vont droit au cœur du public.



