Accusé d’agressions sexuelles, le rockeur Marilyn Manson va devoir s’expliquer au tribunal

Pour Marilyn Manson, les choses sérieuses ne font sans doute que commencer. Après avoir été accusé début février d’agressions physiques et psychologiques par son ex-compagne, la comédienne Evan Rachel Wood, et par plusieurs femmes l’ayant côtoyé, le rockeur américain de 52 ans avait été lâché par son label, son attaché de presse et l’agence qui le représentait en tant qu’acteur tandis que les producteurs de plusieurs séries où il figurait prenait la décision de le couper au montage. Un désaveu public inévitable, dans l’Amérique post-MeToo, pour un artiste qui avait jusque-là résisté à toutes les controverses, qu’il déchire la Bible sur scène où qu’on l’accuse d’avoir inspiré les auteurs de la tuerie de Columbine.

Dès la prise de parole d’Evan Rachel Wood, la sénatrice de Californie Susan Rubio avait écrit au FBI pour réclamer l’ouverture d’une enquête visant à identifier des "victimes insoupçonnées" de Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Warner. C’est finalement la police du comté de Los Angeles qui a pris les choses en main fin février, ouvrant une enquête pour "violences conjugales" pour des faits remontant à la période 2009-2011. L’identité de la personne accusant le chanteur n’avait à l’époque pas été révélée. Mais tout portait à croire qu’il s’agissait d’Esmé Bianco, une comédienne britannique qui dans une longue interview publiée quelques jours plus tôt par le magazine The Cut, décrivait l’enfer que le rockeur lui aurait fait subir à cette époque.

Vendredi, celle qu’on a pu apercevoir dans la série Game of Thrones a officiellement déposé plainte contre Marilyn Manson, affirmant avoir été "tailladée, fouettée et électrocutée" par le chanteur qu'elle a commencé à fréquenter à partir de 2009, peut-on lire dans la plainte. "M. Warner a violé Mme Bianco en mai ou autour de mai 2011", est-il précisé. "M. Warner a commis sur Mme Bianco des actes sexuels alors qu'elle était inconsciente ou incapable de donner son consentement" et "a aussi commis des agressions sexuelles sur Mme Bianco à de multiples reprises".

Du côté du chanteur, on nie en bloc. "Il s’agit de fausses accusations", a déclaré à l’AFP son avocat, Me Howard King. "Pour être clair, cette plainte n’a été déposée que parce que mon client a refusé de céder aux demandes financières de Mademoiselle Bianco et de son avocat pour des faits qui ne se sont jamais produits. Nous contesterons vigoureusement ces accusations au tribunal et nous avons confiance dans le fait que nous l’emporterons."