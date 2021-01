"Regardez le visage de l'anarchie !" : les stars en colère après l'invasion du Capitole

"J'ai le coeur brisé et je suis effaré par ce président narcissique et dangereux qui a mis des vies en jeu et encouragé la sédition contre notre gouvernement", a déclaré le légendaire Stevie Wonder, s'interrogeant sur la possibilité d'invoquer le 25e amendement de la constitution américaine pour faire partir Donald Trump de la Maison Blanche. "Cet homme n'est plus en capacité d'être notre président parce qu'il n'est pas capable d'accepter la défaite. Pouvons-nous supporter deux semaines de plus ? Je dis non !"