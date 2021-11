Chloé Zhao : "'Les Éternels' est le film parfait pour nous aider à comprendre le but de notre existence"

Commençons par la fin ! Les crédits défilent au rythme de "Feels like a first time" - "C'est comme une première fois" - de Foreigner. C’était un clin d’œil au fait que Les Éternels est votre premier blockbuster hollywoodien ?

(Elle rit) Bien sûr. Pourquoi pas ? La bande originale de ce film est un recueil de chansons très éclectique. Ça reflète très bien à quel point je suis étrange (elle rit de plus belle).

Il y a beaucoup de premières fois pour l’univers Marvel dans Les Éternels : premier couple LGBTQ, première scène de sexe, premier super-héros sourd, premier casting inclusif, premiers tournages en majorité dans des décors naturels… Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, dit que votre film est "un un précurseur de ce que nous réserve le MCU à l’avenir". C’est une bénédiction ou une malédiction d’être à ce point pionnière dans un monde si codifié ?

Oh, quelle excellente question ! C'est une bénédiction et une malédiction. Et c'est exactement là que je veux être. Le consensus, c’est ennuyeux. C’est la mort de la créativité. Je me sens très chanceuse et honorée que Marvel et Kevin m'aient donné l'occasion de remuer les choses.

Le scénario des Éternels est sans doute le plus complexe du MCU. Comment avez-vous façonné votre récit ?

Quand je suis arrivée sur le projet, la structure de l’histoire et les personnages existaient. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont approfondies. Le recrutement des acteurs a aussi changé les personnages, que nous avons adaptés aux comédiens. Puis la logistique, dont les lieux de tournage, est également entrée en compte. Je dirais donc que le script est un document très organique qui évolue. Certaines choses ne fonctionnaient pas tout à fait et nous avons fait des prises de vues supplémentaires pour corriger les choses.