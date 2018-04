Marvel : le nouvel "Avengers" en salles

"Avengers : Infinity Wars", le 19ème long métrage de la franchise Marvel, a été réalisé par les frères Anthony et Joe Russo. On y retrouve 67 personnages de la saga, dont Thanos, le grand méchant de l'histoire qui veut détruire l'univers. C'est le supervilain le plus réussi depuis Dark Vador et il est incarné par Josh Brolin. Ce film de 2 heures 35 vous promet à la fois du grand spectacle, du frisson et du rire, et il sort ce mercredi en salles.



Ce mercredi 25 avril 2018, Karima Charni, dans sa chronique "Vos sorties", présente "Avengers : Infinity Wars", qui sort en salles ce mercredi. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/04/20108 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.