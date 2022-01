Mathilde Seigner dans "Une si longue nuit" : "La polémique ne m'amuse plus"

C'était un tout : l'histoire, la thématique, le fait que ça se passe à Marseille. J'avais aussi envie de travailler avec le metteur en scène Jérémie Minui, le fils de Nicole Calfan et de François Valéry que j'ai connu enfant. Et puis je trouvais ça super de jouer une avocate rock'n'roll et "attachiante", comme la majorité des personnages qu'on me propose d'ailleurs. Mais je trouve quand même qu'elle a des facettes hyper intéressantes.

La réalisation, ça permettrait peut-être de vous remotiver ?

Probablement oui, pourquoi pas ? Quand on est acteur, on est plutôt passif. On subit la nullité d'un metteur en scène, ses mauvais goûts, son manque de talent aussi parfois. Et on est sans arrêt scruté, jugé et critiqué. Quand un film est mauvais, on s'en prend plus facilement à l'actrice qu'au metteur en scène. C'est violent à vivre. Alors quand on arrive à mon âge et qu'on se prend des réflexions pas sympas dans la tronche, et bien on n'a plus envie.

Il y a quelques années, vous avez dit dans Elle : "Je me comporte en public comme si j’étais dans ma salle de bains". Est-ce que c'est encore le cas ?

Ah non ! J'aimerais bien dire ce que je pense, mais je ne le fais plus. Je me retiens. D'ailleurs le public m'en veux beaucoup, les gens me le disent dans la rue. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi est-ce que je vais m'emmerder à dire ce que je pense pour me pendre ensuite des coups pendant 15 jours ? Avant la polémique ça m'amusait. Mais aujourd'hui c'est fini. On ne peut plus rien dire en plus, sinon on se grille. En fait, on vit une époque très ennuyeuse.