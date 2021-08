"Matrix 4" dévoile son titre et ses premières images à quelques privilégiés

Le mystère était entier. Pas de titre, pas d’images officielles. La suite de Matrix s’est construite dans le plus grand secret depuis sa mise en chantier à l’été 2019. La production du film, tourné entre San Francisco et Berlin, a été interrompue par la pandémie l’année suivante et a vu sa sortie reportée au 15 décembre 2021.

Il a fallu attendre mardi 24 août pour que les studios Warner Bros. se décident à en dire plus sur le quatrième volet d’une de ses sagas les cultes. L’une des plus rentables aussi, les trois premiers films ayant rapporté plus de 3 milliards de dollars au box-office. Une partie du voile a enfin été levé à l’occasion du CinemaCon de Las Vegas, un événement professionnel rassemblant les propriétaires de salles de cinéma du monde entier.