Matrix, Zemmour et Ehpad dans un bain d'acide : on a lu "Anéantir", le nouveau roman de Michel Houellebecq

Et si la réalité était devenue plus angoissante qu’un roman de Michel Houellebecq ? On vous prévient tout de suite : si la maladie rôde à tous les chapitres ou presque d’Anéantir, le Covid n’existe pas dans ce gros pavé de plus de 700 pages. Ce qui ne veut pas dire que son auteur est désormais déconnecté du monde qui l’entoure, au contraire. Mais avec son humour grinçant et son sens de la formule intact, l’auteur de La Carte et le Territoire a peut-être trouvé le sérum pour nous faire mordre dans la nouvelle année en ayant (un peu) moins mal au crâne.

Comme on pouvait s’y attendre, la vie politique de la France l’inspire toujours autant. Son regard sur la prochaine élection présidentielle ? C’est tout vu puisque l’intrigue débute courant 2026, à la fin du deuxième mandat du président sortant. Si le nom d’Emmanuel Macron n’est jamais cité dans ce très gros, les allusions à l’actuel locataire de l’Élysée ne laissent guère de place au doute. On se rappelle que dans Soumission, paru en janvier 2015, l’écrivain imaginait l’élection d’un président musulman face à Marine Le Pen en 2022. D’une dystopie à l’autre, c’est un paysage politique un peu plus crédible qu’il a inventé cette fois.