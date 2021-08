Matt Damon, Johnny Depp et Sean Penn à l’honneur au Festival de Deauville

Autre histoire compliquée entre un père et sa fille dans Flag Day. Présenté en compétition à Cannes, ce film de et avec Sean Penn narre l’histoire d’un escroc et de sa fille qu’il adore. "Un mélo familial touchant mais trop convenu" selon notre envoyé spécial sur la Croisette, dans lequel le réalisateur américain fait tourner son aînée Dylan. En retrait de la vie publique depuis son tumultueux divorce avec Amber Heard et le procès qui a suivi, Johnny Depp pourrait créer la surprise en venant lui-même en Normandie présenter City of Lies de Brad Furman. Il y incarne l’inspecteur de police qui enquêta sur le meurtre du rappeur The Notorious B.I.G. dans les années 90. Les projections à Deauville seront une occasion unique de découvrir ce film sur grand écran, car il est directement sorti en DVD en juin.