Matthew McConaughey, candidat au poste de gouverneur du Texas ? L’acteur passe à la vitesse supérieure

RECONVERSION - Après un sondage le donnant vainqueur, Matthew McConaughey aurait entamé une série de consultations visant à préparer sa candidature à l’élection de gouverneur du Texas, en 2022.

Matthew McConaughey dans le costume de gouverneur du Texas ? Depuis que l’acteur a lui-même lancé la rumeur dans le cadre de la promo de son autobiographie, Greenlights, beaucoup se demandent s’il ne s’agit pas d’un grand coup de com’, mitonné comme il faut par le principal intéressé. "Quel est mon rôle en tant que leader ?", s’interrogeait début mars la star oscarisée de Dallas Buyers Club dans le podcast The Balanced. "Parce que je pense que j’ai vraiment des choses à enseigner et à partager avec les autres. Quel est mon rôle et quelle est ma catégorie dans le prochain chapitre de la vie ?".

Appelé à commenter ces propos à plusieurs reprises, l’acteur de 51 ans va temporiser, avec le sourire, sans jamais nier. "C’est quelque chose que j’envisage", déclare-t-il à l'animateur Jimmy Fallon. "Mais le simple faire de pouvoir l’envisager est un honneur. Ça ne va pas plus loin que ça pour le moment." L’affaire prend une autre ampleur début mi-avril lorsque l’université d’Austin, où l’acteur donne des cours de communication, révèle les détails d’un sondage le plaçant en tête des intentions de vote avec 45% des suffrages, loin devant le sortant républicain Greg Abbott, crédité de seulement 33%.

Dans une enquête publiée ce dimanche, le média en ligne Politico révèle que Matthew McConaughey aurait déjà passé plusieurs coups de fil à des membres de la classe politique locale, évoquant notamment "un Républicain modéré, patron d’une entreprise spécialisée dans l’énergie". Le but de l’acteur ? Prendre la température avant d’aller plus loin dans ce qui serait la suite logique de ses différents engagements dans l’État où il a grandi et où il élève ses trois enfants avec sa compagne, le mannequin brésilien Camila Alvès.

Un "centriste hardcore"

Après avoir créé l’association Just Keep Living, pour venir en aide aux jeunes défavorisés, l’acteur a multiplié les actions solidaires ces derniers mois à l’image du concert We Are Texas en mars dernier, destiné à lever des fonds pour les victimes de la vague de froid qui a secoué la région en février. "Je suis plus qu’étonnée que les gens ne le prennent pas davantage au sérieux, honnêtement", confie à Politico Brendan Steinhauser, un conseiller du Parti républicain. "Les célébrités dans ce pays ont un impact, et ce n’est pas comme s’il s’agissait d’un acteur de seconde zone que personne n’aime. Il attire vraiment les gens." Pour Karl Rove, l’ancien secrétaire général adjoint de la Maison Blanche sous George W. Bush, la candidature de Matthew McConaughey est "improbable mais pas impossible. La question c’est : se présentera-t-il pour les Républicains ? Pour les Démocrates ? En indépendant ? Et où est-il sur l’échiquier politique. Il a dit un jour qu’il était 'un centriste hardcore', mais ça représente quel parti ?".

Contacté par Politico, l’entourage de l’acteur a refusé de commenter ces propos, comme il le fait systématiquement depuis la parution du sondage en sa faveur. Il a le temps puisque l’élection n’a lieu qu’en novembre 2022. Un détail toutefois n’a pas manqué d’intriguer les observateurs : alors qu’il fait partie de la fameuse "A-List", la liste des stars qui se voient proposer les meilleurs rôles à Hollywood, l’acteur n’a pas tourné depuis "The Gentleman" de Guy Ritchie en 2019 et ne s’est engagé sur aucun film dans les prochains mois.

Jérôme Vermelin

