Matthew McConaughey gouverneur du Texas ? L’acteur américain dit stop

Pour de nombreux observateurs, sa candidature avait deux obstacles majeurs. D’abord son ancrage politique. "Ni de gauche, ni de droite", il ne disposait du soutien d’aucun parti traditionnel et peinait à définir une ligne claire. Ensuite le coût d’une éventuelle campagne. S’il figure parmi les stars les mieux payées à Hollywood, l’acteur avait clairement besoin de lever des fonds auprès d’investisseurs locaux, ce qu'il n’aurait jamais commencé à faire d’après plusieurs médias.

Très investi dans la vie associative au Texas, où il réside avec sa femme et ses enfants, "Mac" souligne dans son message vouloir "continuer à travailler et investir en soutenant des entrepreneurs, des sociétés et des fondations qui sont des leaders et qui, je crois, créée le chemin pour que les gens réussissent dans leur vie. Des organisations qui ont la mission de servir et de créer de la confiance tout en générant de la prospérité. C’est ça le rêve américain." To be continued ?