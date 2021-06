Après les retrouvailles avec ses "Friends", Matthew Perry se sépare de sa fiancée

RUPTURE – L’acteur américain de 51 ans a annoncé sa séparation avec Molly Hurwitz, 29 ans, après plus de deux ans de relation et sept mois de fiançailles. "Parfois, les choses ne fonctionnent pas", a-t-il indiqué au magazine "People".

Leurs chemins se séparent. Matthew Perry est désormais un homme célibataire et l’a fait savoir au magazine People. "Parfois, les choses ne fonctionnent pas et c’est le cas ici", explique-t-il dans un court communiqué dans lequel il souhaite "le meilleur" à Molly Hurwitz, qu’il fréquentait depuis 2018 et qu’il avait demandée en mariage en novembre dernier. Une manière pour lui de couper l’herbe sous le pied de la presse qui spécule depuis des semaines sur sa vie privée. Au début du mois de mai, la star de Friends avait fait les gros titres après les révélations d’une jeune femme qui racontait avoir été approchée par l’acteur sur un site de rencontres réservé à l’élite.

Kate Haralson, 20 ans, avait posté sur TikTok un extrait d’une discussion en visio avec le comédien de 51 ans, enregistrée l’an dernier. Elle affirme qu’il lui aurait demandé s’il était aussi vieux que son père. Suffisant pour alimenter les rubriques people des magazines et déchaîner des réseaux sociaux qui se sont réveillés un peu plus au moment de la diffusion de l’émission des retrouvailles de Friends. Entouré de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, Matthew Perry y est apparu plus en retrait que ses camarades.

Certains internautes ont même affiché leurs préoccupations pour son état de santé en le voyant presque hagard, en train de marmonner ses mots. Des bruits balayés par le co-créateur de Friends Kevin Bright qui dans une interview au Hollywood Reporter a défendu le comédien, qui n’a jamais rien caché de sa lutte contre ses addictions. "Les gens disent ce qu’ils disent. Je n’ai rien à dire là-dessus si ce n’est que c’était super de le voir. Il est très drôle dans la série mais oui, je pense qu’il va bien. Il a l’air plus fort et en meilleure forme que la dernière fois que je l’ai vu et réjoui par l’idée d’avancer", a-t-il déclaré. C'est désormais en solo qu'il avancera. Mais toujours épaulé par cinq amis que le monde entier lui envie.

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.