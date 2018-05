Maurane, une grande voix s'est éteinte

Maurane avait une voix reconnaissable entre mille et une personnalité discrète et généreuse. La chanteuse belge est morte la nuit du lundi 7 mai, à son domicile de la banlieue de Bruxelles. Les causes exactes de son décès ne sont pas encore connues, mais les fans et les nombreux artistes pleurent la mémoire d'une femme au talent hors du commun.



