Meghan et Harry dévoilent leur carte de Noël, leur fils Archie a bien grandi

C'est leur première carte de voeux envoyée depuis l'autre côté de l'Atlantique. Meghan et Harry souhaitent un joyeux Noël et une bonne année au public à l'aide d'un original portrait de famille, publié sur Twitter par l'association Mayhew que la jeune femme parraine. La duchesse et le duc de Sussex sont photographiés dans le jardin de leur résidence californienne, à l'entrée d'une maison miniature qui semble être faite sur-mesure pour leur fils Archie.

Sur la photo, figurent aussi leurs chiens Guy et Pula. L'association Mayhew indique avoir reçu une donation personnelle de Meghan et Harry comme cadeau de Noël. Dans leur carte, la duchesse explique que leur famille a aidé financièrement deux autres organisations. Il s'agit de Transition House, qui "aide les familles à retrouver un domicile après avoir été sans-abri", et du Henry Van Straubenzee Memorial Fund "qui aide à éduquer les enfants et à lutter contre la pauvreté en Ouganda".