Meghan et Harry fêtent les 2 ans d’Archie en appelant aux dons pour accélérer la vaccination

C’est là qu’ils ont appelé le public à "soutenir l’équité face au vaccin" ce jeudi 6 mai. La duchesse et le duc de Sussex disent avoir été "profondément touchés depuis deux ans par la chaleur et le soutien apporté à leur famille en l’honneur de l’anniversaire d’Archie".

Le couple salue ceux qui ont fait des dons à des associations ou donner de leur temps aux plus démunis "de manière désintéressée" au nom de leur fils. Meghan et Harry rappellent ensuite le contexte très particulier de cette année et l’impact de la pandémie sur des milliers de familles en difficulté. "Près de 80% du milliard de doses de vaccin administrés jusqu’à présent contre le Covid-19 l’ont été dans les pays les plus riches. Alors que nous avons l’impression que le retour à la vie normale est au coin de la rue, nous devons nous rappeler que dans la majeure partie du monde, en particulier dans les pays en voie de développement, la distribution de vaccins n’a pas encore commencé", insistent-ils.

Un discours qu’a déjà tenu le prince Harry sur la scène du Vax Live, un concert caritatif enregistré le week-end dernier qui sera diffusé samedi en direct sur YouTube. Alors afin que l’accès au vaccin soit ouvert au plus grand nombre, les parents d’Archie invitent le public, "s’il en a les moyens", à mettre la main au portefeuille. Pour un don de 5 dollars "qui couvrira le coût d’une dose", le couple promet de quadrupler la somme pour couvrir le coût de quatre doses. "Chaque dollar compte", souligne le duo qui "ne peut penser à une meilleure façon d’honorer l’anniversaire" de son fils. "Ensemble, nous pouvons nous faire grandir, nous protéger et prendre soin les uns des autres", martèlent Meghan et Harry, visiblement prêts à prendre le relai des philanthropes et futurs divorcés Bill et Melinda Gates.