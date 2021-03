Meghan et Harry : la reine juge les accusations de racisme "préoccupantes", la famille les évoquera "en privé"

"Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan", a indiqué le palais, soulignant que le couple et leur fils Archie "seront toujours des membres de la famille très aimés". "Les problèmes soulevés, particulièrement celui du racisme, sont préoccupants. Alors que quelques souvenirs peuvent varier, ils sont pris très au sérieux et seront évoqués par la famille en privé", conclut la souveraine dans ce court texte.

En indiquant que les problèmes seraient adressés dans le strict cercle familial, la reine met de côté toute enquête interne alors que ses services en ont ouvert une par plus tard que la semaine dernière pour des accusations de harcèlement contre la duchesse de Sussex remontant à plus de deux ans. Omid Scobie, auteur de la biographie Harry et Meghan, libres, note sur Twitter qu'il manque au communiqué du palais "l'entrain et la vigueur" utilisé dans celui annonçant les dites investigations. Le message d'Elizabeth II sonne comme une forme de "circulez, y a rien à voir" en parfaite adéquation avec la devise du clan. Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. Et ce n'est pas en mars 2021 que tout va changer.