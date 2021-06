Meghan et Harry ont acheté des noms de domaine pour Lilibet Diana avant sa naissance

EN LIGNE – La duchesse et le duc de Sussex ont anticipé toutes les mauvaises plaisanteries en faisant leur plusieurs noms de sites web incluant les prénoms de leur fille, née le 4 juin.

"Better safe than sorry", disent les Anglo-saxons. Alors parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, Meghan et Harry ont mis toutes les chances de leur côté pour éviter que leur deuxième enfant ne se retrouve la cible de vilains plaisantins en ligne. Le couple a confirmé avoir acheté "un nombre important de noms de domaines" comportant les prénoms de leur fille Lilibet Diana, et ce avant même sa naissance. Une pratique "courante parmi les personnalités publiques", rappelle un porte-parole de la duchesse et du duc de Sussex au magazine People.

Ils veulent "protéger toute exploitation"

Oubliez donc vos envies de lancer un site LilibetDiana.com ou LiliDiana.com, ceux-ci ne sont plus accessibles. Meghan et Harry, qui avaient déposé la marque Sussex Royal pour vendre des produits dérivés avant d’être rappelés à l’ordre par Buckingham Palace, ont même vu plus large. Car ils ont aussi mis la main sur les noms de domaine contenant "tous les prénoms potentiels" qu’ils avaient en tête pour leur fille. Objectif : "Protéger toute exploitation du prénom une fois choisi et partagé publiquement". Si l'acquisition a été confirmée, aucun montant n'a été communiqué.

Le quotidien britannique The Telegraph rapporte que cet achat numérique a été fait avant que la reine ne donne son approbation à l’utilisation de son surnom très personnel. Suffisant pour que la presse britannique s’agite un peu plus sur les bisbilles familiales des Windsor, à une semaine des retrouvailles des princes William et Harry. Les deux frères sont attendus à Kensington Palace pour inaugurer une statue de leur défunte mère le 1er juillet, jour où la princesse Diana aurait fêté ses 60 ans.

Delphine DE FREITAS

