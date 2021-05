La famille royale ressort ses archives du placard pour le 2e anniversaire d’Archie

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR – Les kilomètres qui les séparent n’ont pas empêché les Windsor d’avoir une pensée pour le fils du prince Harry et de Meghan qui fête ses 2 ans ce jeudi 6 mai.

Ils ne l’ont pas vu depuis plus d’un an. Donc forcément, la recherche de photos a été quelque peu limitée. La famille royale n’a pas oublié de souhaiter "un très joyeux 2e anniversaire" au petit Archie Mountbatten-Windsor, né le 6 juin 2019 près d’un an après le mariage de ses parents. Les comptes officiels des Windsor sur les réseaux sociaux ont partagé un cliché du royal baby pris lors de sa toute première séance photo avec le prince Harry et Meghan, deux jours après sa naissance.

Kate et William ont eux opté pour une photo de famille prise lors du baptême très privé d’Archie à l’été 2019. Le nouveau-né est dans le bras de sa mère et est entouré notamment de ses grands-parents, le prince Charles et Camilla ainsi que de Doria Ragland, la mère de Meghan. Même évènement, différent cliché sur les réseaux sociaux de Clarence House, qui gère les activités de Charles.

Sur une photo en noir et blanc, s’affichent trois générations. Charles, Harry et Archie n’ont plus été aperçus ensemble depuis. Un post qui fait beaucoup parler dans les commentaires, l’heureux grand-père n’ayant rien partagé sur ses réseaux sociaux les semaines précédentes pour les anniversaires du prince Louis (le 23 avril) et de la princesse Charlotte (le 2 mai), les enfants de Kate et William. Signe que les tensions, qu’on dit vives, sont apaisées avec son cadet ? Les deux hommes, dont la relation a été fracturée par le départ des Sussex aux États-Unis et leur interview-choc accordée à Oprah Winfrey, ont pu échanger lors des funérailles du prince William mi-avril. Avant que le fils ne reparte rejoindre sa femme, enceinte de leur deuxième enfant.

Depuis la naissance d’Archie, Harry et Meghan ont protégé leur fils qu’ils souhaitent voir grandir loin des caméras. Ces derniers mois, le petit garçon a fait une apparition vocale sur un de leur podcast en décembre, a été vu dans une courte séquence sur la plage diffusée lors de leur entretien confession sur CBS et sur une photo de famille savourant leur futur bonheur à quatre. Mais depuis, rien. L’anniversaire de leur royal baby sera-t-il l’occasion de dévoiler un nouveau cliché ? Ce serait un moyen de reprendre le contrôle sur des paparazzis qui ont surpris la duchesse et l’enfant à la sortie de la crèche pas plus tard que la semaine dernière.

Delphine DE FREITAS

