Meghan s'en prend à la famille royale et accuse "La Firme" de "colporter des mensonges" sur elle

Entre Meghan Markle et la famille royale, les relations sont toujours aussi tendues. L'épouse du prince Harry s'attaque à accuse Buckingham Palace dans un nouvel extrait de l'entretien qu'elle a accordé à Oprah Winfrey et qu'a diffusé la chaîne américaine CBS mercredi soir.

L'interview, qui sera diffusée dans son intégralité le 7 mars, a été enregistrée avant que le quotidien britannique The Times ne révèle que la duchesse de Sussex a été visée par une plainte pour harcèlement alors qu'elle vivait au palais de Kensington . Selon le journal, Jason Knauf, à l'époque secrétaire à la communication de Harry et Meghan, aurait déposé plainte en 2018 à la suite de signalements de plusieurs assistants du couple royal.

Les avocats du couple ont déclaré au Times que le journal était "utilisé par Buckingham Palace pour colporter un récit totalement faux" avant la diffusion de l'entretien de Harry et Meghan par la star de la télévision américaine Oprah Winfrey. Buckingham Palace s'était dit "très préoccupé" par ces accusations de harcèlement et a annoncé avoir ouvert une enquête interne. "Les membres du personnel impliqués à l'époque, y compris ceux qui ont quitté la Maison royale, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées", a indiqué le palais, en soulignant qu'il "ne tolère pas et ne tolèrera pas le harcèlement sur le lieu de travail". Une déclaration inhabituelle pour la monarchie britannique, peu accoutumée à évoquer ses différends sur la place publique, mais qui témoigne de la relation tendue entre l'épouse d'Harry et la famille royale.