Meghan Markle remporte sa bataille judiciaire contre le "Mail on Sunday"

Les avocats de l'épouse du prince Harry avaient déposé une demande de "jugement sommaire" pour obtenir gain de cause sans passer par un procès. C'est l'option qu'a retenue le juge londonien, qui a statué en faveur de Meghan Markle dans l'affaire qui l'oppose à Associated Newspapers. La jeune femme de 39 ans poursuivait l'éditeur du site Mail Online, du DailyMail et Mail on Sunday pour atteinte à la vie privée.

En cause ? La publication par l'édition dominicale du tabloïd d'extraits d'une lettre manuscrite qu'elle avait adressée à son père Thomas Markle en août 2018, quelques mois après ses noces royales. Elle lui demandait notamment d'arrêter de mentir dans les médias sur leur relation brisée. Le septuagénaire n'avait pu se rendre au mariage de sa fille après avoir été victime d'une crise cardiaque.