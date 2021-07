Le prochain projet de Meghan avec Netflix "célébrera les femmes extraordinaires à travers l’Histoire"

"Comme beaucoup de filles de son âge, Pearl apprend à se découvrir tout en tentant de relever les défis du quotidien. Je suis très excitée qu’Archewell Productions, en partenariat avec la puissante plateforme de Netflix et ces incroyables producteurs, vous apporte cette série animée qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire", souligne Meghan dans un communiqué publié sur le site de sa fondation Archewell . La duchesse de Sussex, qui vient de donner naissance à une fille , produira notamment ce programme avec David Furnish, l’époux du chanteur Elton John, déjà producteur de Rocketman et Gnomeo & Juliette. Aucune date de diffusion n’a pour l’instant été annoncée.

Avec Pearl, Meghan poursuit son action en faveur de l'émancipation des jeunes filles. Un militantisme débuté dès le plus jeune âge. À 11 ans, la future duchesse avait pris son plus beau stylo pour écrire à la marque Procter and Gamble et dénoncer une de leurs publicités sexistes pour un produit vaisselle. L'histoire avait été exhumée des archives au moment de ses fiançailles avec le prince Harry. Et devrait être répétée à la jeune Lilibet Diana dès qu'elle sera en âge d'embrasser les convictions de sa célèbre mère.