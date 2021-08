Meghan profite de ses 40 ans pour dévoiler une première photo (furtive) de sa fille Lilibet

On a coutume de dire que le diable se cache dans les détails. Alors quand on maîtrise sa communication comme les Sussex, rien n’est jamais laissé au hasard. Meghan, qui fête ses 40 ans ce mercredi 4 août, a fait un cadeau à ses admirateurs en dévoilant une première photo de sa fille Lilibet.

Depuis son bureau à Montecito, Meghan a enregistré à distance une pastille pleine d’humour avec la comédienne Melissa McCarthy pour annoncer le lancement d’une initiative appelée 40X40. "En pensant à mon 40e anniversaire et à toutes les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, j’ai été frappée par le fait que le temps est l’un de nos cadeaux les plus grands et les plus essentiels", écrit-elle sur le site d’Archewell, citant notamment "le temps passé au service des autres qui peut contribuer à un incroyable changement". Elle a donc demandé à 40 "amis, militants, athlètes, artistes et leaders mondiaux d’aider à lancer un effort mondial".